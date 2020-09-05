Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ankara'da silahla bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da silahla bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta bir kafenin önünde Mehmet Hançer, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hançer'e ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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