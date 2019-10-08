Son Dakika Haberleri: Başkentte silahlı yaralama
Son Dakika Güncel Başkentte silahlı yaralama

Başkentte silahlı yaralama

6 dakika önce

Başkentte, iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Başkentte silahlı yaralama, System.String[]

Başkentte, iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 644 sokak üzerinde, aralarında daha önceden husumet bulunan S.Y ve A.Ü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yanında bulunan pompalı tüfekle S.Y'yi yaralayan A.Ü, 06 YIT 98 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Polis, çevrede zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı S.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şahintepe Mahallesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 19:59:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte silahlı yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]