Başkentte sınav günlerinde okul çevresindeki kırtasiyeler açık olacak - Son Dakika

Ankara Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin, açık olacak iş yerleri kapsamına alındığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, LGS ve YKS'nin öğrencilerimiz açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi adına, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyeler de açık olacak iş yerleri kapsamına alınmıştır."