Başkentte sır dolu ölüm! Parkta oturan genç, saldırgan tarafından başından vuruldu - Son Dakika

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erbağ parkı içerisinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre park içinde bulunan Uğurcan Süleymanoğlu henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Başından ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, firari katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"BİRKAÇ KİŞİ GELDİ"

Olaya tanık olan bir görgü şahidi ise "Biz köşede oturuyorduk. Ardından buraya 4-5 tane abi geldi. Diğer abi de kaçıyordu. Sonra geldiler, abinin kafasına vurdular. Abi yere düştü. Silah biraz küçüktü zaten. Silahı cebine koyup, kaçıp gittiler" ifadelerini kullandı.