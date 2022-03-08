Başkentte sıvı yağ denetimi - Son Dakika
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Başkentte sıvı yağ denetimi

08.03.2022 15:28

Ankara'nın Sincan ilçesinde, belediye zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, belediye zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, satışa sunulmayan ürünlere yönelik denetimler yaptı. BİM Market'in şubelerinde yapılan denetimlerde raflarda 1 lt'lik yağlar bulunurken, depolarda 5 lt'lik yağların bulunduğu tespit edildi. Denetimler sonrası açıklama yapan Sincan Zabıta Müdür Yardımcısı Lütfi Taşdemir, sıvı yağların satışa verilmemesine yönelik şikayetler üzerine denetimler yaptıklarını belirterek, "Sincan'daki marketlerde depolardaki yağları kontrol ettik. Depolarda yağ vardı. 5 lt'lik yağları satışa sunmadıkları için yasal işlem yaptı. Vatandaşlarımız huzur içinde alışveriş yapabilir. Konunun takipçisiyiz" dedi.

Depolardaki yağları satışa sunmayan marketlere yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ANKARA

Başkentte sıvı yağ denetimi
Başkentte sıvı yağ denetimi
Başkentte sıvı yağ denetimi
Başkentte sıvı yağ denetimi
Başkentte sıvı yağ denetimi
Başkentte sıvı yağ denetimi

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Sincan Belediyesi, Ankara, Zabıta, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte sıvı yağ denetimi - Son Dakika


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