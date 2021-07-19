Başkentte sivil toplum kuruluşları fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etti - Son Dakika

İsrail polisinin koruması altındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ihlaller, başkentte protesto edildi.

İsrail konsolosluk konutu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, sloganlar atarak, Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri kınadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına okunan bildiride, siyonist grupların saldırıları karşısında Kudüs'ün, Gazze'nin, Şeria'nın erkekleri, kadınları ve çocuklarının siyonizme ve işbirlikçilerine karşı ellerinde taşlarla direndikleri ifade edildi.

Mescid-i Aksa ve Kudüs meselesinin yalnızca Filistinlilerin omuzlarına yüklenmemesi gerektiği, her bir Müslümanın, zamanın ve şartların ruhuna uygun Kudüs ruhunu ortaya koyması gerektiği dile getirilen bildiride, İslam alemine "insanlığın kalbi" Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkılması çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa için direnmenin önemine işaret edilen bildiride, 81 ilin birer Kudüs meydanı olması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, "Taşların bağlanıp köpeklerin serbest bırakıldığı mevcut küresel düzenin efendilerine karşı, bütün İslam şehirleri bir direniş merkezi olmalıdır. Her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymalıdır. Müslüman yürekler birleşmiş, Filistin'de fiili bir dua olmuşken, bize de kendi şehirlerimizde meydanlarda kavli dua olmak düşmektedir." ifadelerine yer verildi.

İslam alemi ve Filistin için yapılan duanı ardından grup dağıldı.