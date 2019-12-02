Son Dakika Haberleri: Başkentte sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı
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Başkentte sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Başkentte sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesi Baki Sokak'ta yaşayan Ali Kurt, sabah erken saatlerde Ankara'daki işine gitmek üzere evden ayrıldı.

İş yerinde rahatsızlanan ve doktorun bir günlük istirahat vermesi üzerine eve dönen Kurt, eşi İlknur (42), çocukları Resul Ahmet (11) ve Sedanur Kurt'u (14) baygın halde buldu.

Baba Kurt'un sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocukları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalenin ardından anne ve iki çocuğu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Resul Ahmet'in durumunun iyi olduğu, anne İlknur ve kızı Sedanur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Küçük Sedanur, Ankara, Çubuk, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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