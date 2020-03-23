Son Dakika › Güncel › Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi - Son Dakika
Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi
6 saat önce
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamalarla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.
Ekipler, genellikle park ve bahçelerde toplanan yaşlıları uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayanları ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:15 Kaynak: AA
Son Dakika Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi