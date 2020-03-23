Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi - Son Dakika
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Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi

6 saat önce

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamalarla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.

Ekipler, genellikle park ve bahçelerde toplanan yaşlıları uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayanları ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Sabah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:15 Kaynak: AA

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