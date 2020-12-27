Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

27.12.2020 16:45
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri, System.String[]

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti, maske ve araç içi mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarıda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yaya devriye ekipleri ise iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Aralık, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, ligde 13 maçtır kaybetmiyor İstanbul'a geçen yıl mevsimin ilk karı bugün yağmıştı! Aynı yer şimdi 15 derece MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'filmli cam' hilesi pes dedirtti
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek         
16:27
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremiyle ilgili açıklama: 24 Ocak'ta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremiyle ilgili açıklama: 24 Ocak'ta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı         
15:34
Kadın turist, yasağa uymayan eşini görüntüleyen gazeteciye saldırdı Kadın turist, yasağa uymayan eşini görüntüleyen gazeteciye saldırdı         
15:24
Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı         
15:16
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
5 Türk kulübü, Adrian Mutu'yu takımlarının başına geçirmek istiyor 5 Türk kulübü, Adrian Mutu'yu takımlarının başına geçirmek istiyor         
13:37
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 16:50:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei