Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Son Dakika

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin tespiti için denetim yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor.
Ankara'da kademeli normalleşme dönemi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetim faaliyetleri de aralıksız sürüyor.
Kentin özellikle işlek yerlerinde denetim noktaları oluşturan polisler, vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadığını kontrol ediyor.
Yaya devriye görevi yürüten kolluk kuvvetleri ise sokak ve caddeler ile parklarda bulunan kişilerin kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını denetliyor.
Kaynak: AA
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