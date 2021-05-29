Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin tespiti için denetim yaptı.

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin tespiti için denetim yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor. Ankara'da kademeli normalleşme dönemi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetim faaliyetleri de aralıksız sürüyor. Kentin özellikle işlek yerlerinde denetim noktaları oluşturan polisler, vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadığını kontrol ediyor. Yaya devriye görevi yürüten kolluk kuvvetleri ise sokak ve caddeler ile parklarda bulunan kişilerin kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını denetliyor.

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası

Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu