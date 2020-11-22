Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma otobüslerle sağlanacak - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma otobüslerle sağlanacak
22.11.2020 20:47
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle metro ve Ankaray'ın çalışmayacağı 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına otobüslerin ring servisi hizmeti sağlayacağını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle metro ve Ankaray'ın çalışmayacağı 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına otobüslerin ring servisi hizmeti sağlayacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Metro ve Ankaray'ın çalışmayacağı 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servis hizmetimiz vardır. Servis hizmeti veren hatlarımızda ise otobüslerimiz saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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