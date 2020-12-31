Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk

Kızılay meydanı ve çevresinde vatandaşlardan görüntüler Milli Piyango bileti alan vatandaşlar Alışveriş yapan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda...

Kızılay meydanı ve çevresinde vatandaşlardan görüntüler Milli Piyango bileti alan vatandaşlar Alışveriş yapan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

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