Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor - Son Dakika

Ankara'da Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda denetimler devam etti.

Salgınla mücadele amacıyla Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü 19.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Bu kapsamda kent genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı.