Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü

ANKARA - Başkentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan mücadele çerçevesinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Ankara'nın simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü.

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akabinde başkentin simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar boş kaldı. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'a sağlık görevlileri, polis ekipleri ve vatandaşların istek ve taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek grupları dışında kimse sokakta kalmadı. Başkent'in en yoğun meydanlarından biri olan Ulus meydanında Atatürk Heykelinin altındaki güvercinler dışında meydan bomboş kaldı. Ankara'nın simgesel yerlerinden biri olan Hacı Bayram Veli Camii ise boynu bükük sessiz bekleyişini sürdürdü. Yine Kızılay'da bulunan Kumrular Caddesi ise boşboş kaldı. Opera Meydanı'nda bulunan Melike Hatun Cami avlusunda da sokağa çıkma kısıtlamasının tüm sessiz yansıması kameralara yansıdı.