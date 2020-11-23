Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 21-22 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye toplam 2 milyon 59 bin 417 lira ceza uygulandığı kaydedildi.