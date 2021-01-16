Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü sakin geçiyor - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile kentin işlek yerlerinden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, izni olanların haricinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Polis ekipleri, iş yeri sahiplerini de kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı.

Öte yandan, belediye ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında temizlik yaptı, sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler devam edecek.