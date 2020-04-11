Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle Metro ve Ankaray seferleri durduruldu - Son Dakika

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Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle Metro ve Ankaray seferleri durduruldu
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Belediyeye ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.
Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:54 Kaynak: AA
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