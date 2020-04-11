Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (1) - Son Dakika

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Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (1)
13 dakika önce
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:33 Kaynak: AA
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