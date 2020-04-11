Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (3) - Son Dakika

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Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (3)
6 saat önce
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Ulus Atatürk Heykeli, Eski TBMM binası ve Ankara Kalesi çevresinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:30 Kaynak: AA
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