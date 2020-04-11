Son Dakika › Güncel › Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (4) - Son Dakika
Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (4)
6 saat önce
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Çankaya çevresinde cadde ve sokaklar boş kaldı. (4)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:40 Kaynak: AA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi