Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (4) - Son Dakika

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Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (4)
38 dakika önce
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Çankaya çevresinde cadde ve sokaklar boş kaldı. (4)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:56 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi