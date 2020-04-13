Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından bazı kişiler araçlarıyla trafiğe çıktı - Son Dakika

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Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından bazı kişiler araçlarıyla trafiğe çıktı
21 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Yasağın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarında araçlar trafiğe çıktı.
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda taksiciler de iş başı yaptı.
Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların "yol izni" olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi.
Polis, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetlemeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:36 Kaynak: AA
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