Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu