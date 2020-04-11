Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:03 Kaynak: AA
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