Başkentte sokağa çıkma yasağının son günü - Son Dakika

Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park , Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı sessizliğe bürünürken, bu alanlar güvercinlere kaldı.

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi. Bazı kişilere ise kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

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