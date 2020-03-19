Başkentte sokak hayvanları için mama dağıtımına koronavirüs düzenlemesi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtım çalışmaları için gönüllü sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gittiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sebebiyle, can dostlarımızın besin kaynağı olan kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz mama dağıtım çalışmalarını gönüllü sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak artırmıştır."