Başkentte sokak hayvanları için teknolojik imkanlar kullanılıyor - Son Dakika
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Başkentte sokak hayvanları için teknolojik imkanlar kullanılıyor

13 dakika önce

Başkentte yaralı hayvanların tedavisi için sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle teknolojik imkanlar seferber ediliyor.

Başkentte sokak hayvanları için teknolojik imkanlar kullanılıyor, System.String[]

Başkentte yaralı hayvanların tedavisi için sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle teknolojik imkanlar seferber ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaralı hayvanların tedavisi için sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği yaptı.

Bu kapsamda, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), yaralı hayvanların tedavilerinde kullanılması için bir röntgen cihazı ve koruyucu yeleğini Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışladı.

Her türlü sağlık ve bakım hizmetinin verildiği ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak aşılarının yapıldığı Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni röntgen cihazının kullanımına başlandı. Hayvanseverler kendi hayvanlarını ya da sokak hayvanlarını getirerek bu cihazdan yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, HAYTAP'a desteği için teşekkür ederek daha önce Sincan ve Kurtuluş'taki bakım evlerindeki röntgen cihazını kullandıklarını aktardı.

HAYTAP Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan da can dostlarına çok daha iyi hizmet sağlanabilmesi için her zaman ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini, Gölbaşı'ndaki röntgen cihazının da sokak hayvanları için faydalı olacağını umduklarını ifade etti.

Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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