Başkentte sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve gönüllü havyanseverler, kentte etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bu yıl 14 ekiple sahada gönüllü hayvanseverler ile haftalık 1200 noktada besleme çalışması gerçekleştirdi, geçtiğimiz yıl 17 bin 150 besleme noktasında yaban ve sokak hayvanlarına 750 ton mama ve besin gıdası ulaştırdı.

Kar yağışıyla birlikte ulaşımın zor olduğu bölgeler arasında yer alan Yenimahalle Memlik Gölü çevresinde 1500 kilo mama ve besin dağıtımı gerçekleştiren 120 kişilik ekip ve 250 gönüllü hayvansever, kentin ücra köşesinde besin desteği sağlamayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımında, "Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için görev başındayız. Ulaşımı zor olan 1200 besleme noktasına mama bırakıyoruz. Söz verdiğimiz gibi hiçbir canlıyı aç bırakmayacağız çünkü başkentte her can değerli" ifadesini kullandı.

"Haftalık 1200 noktada da rutin besleme yapıyoruz"

Haftalık 1200 noktada rutin besleme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, salgın sürecinde restoran ve kafelerin kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında gıda bulmakta daha da zorlandığına belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, besleme çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarının mamaya ulaşmalarını sağlamak için 14 ekip 120 personel 250 gönüllü ile iş birliği halinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için bütün ekibimizle gece gündüz sahada çalışıyoruz. 2020 yılında toplam 17 bin 150 noktada besleme gerçekleştirdik. Haftalık 1200 noktada da rutin besleme yapıyoruz. 2020 yılında toplam yaklaşık 750 ton mama dağıttık. 2021 yılı için pandemi seyrine göre çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz. Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."