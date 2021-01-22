Ankara'da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı - Son Dakika

Ankara'da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı

22.01.2021 16:39
Ankara'da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı, System.String[]

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde son 2017 yılında 10 bin 821 olan evden hırsızlık olaylarının 2020'de 894'e düştüğünü açıkladı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde son 2017 yılında 10 bin 821 olan evden hırsızlık olaylarının 2020'de 894'e düştüğünü açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından, son 4 yılda kent genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin grafik paylaştı. Buna göre, 2017'de 10 bin 821, 2018'de 3 bin 824, 2019'da bin 672 ve 2020'de 894 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu kapsamda son 4 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarında yüzde 91 azalma yaşandığı belirtildi. Öte yandan paylaşımda, "Son 4 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz" denildi.


Ankara'da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı

Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı - Son Dakika


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