Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı - Son Dakika
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Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı

11.03.2022 11:05
Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı

Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldıANKARA Ankara'da evden hırsızlık olaylarında son beş yılda yüzde 93 oranında düşüş yaşandı.

Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı

ANKARA Ankara'da evden hırsızlık olaylarında son beş yılda yüzde 93 oranında düşüş yaşandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte mal varlığına karşı işlenen suçların son beş yılda yüzde 93 oranında azaldığını yansıtan bir videografik paylaştı. Evden hırsızlık suçları 2017 yılında 10 bin 821 suç işlenirken 2021 yılında 751'e düştüğü kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Son 5 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı - Son Dakika
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