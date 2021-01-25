Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

25.01.2021 14:11

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18-24 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 makaron, 3 bin 209 kaçak muhtelif eşya, 2 bin 259 paket kaçak sigara, 1598 kaçak puro, 520 kilogram kaçak tütün, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Kaçakçılık, Ankara, Ocak, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı 15 gün önce kendisini vuran husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok "Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı
İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı         
14:57
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu         
14:18
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
13:43
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Cinsel şiddetle mücadele eden partinin lideri kadın milletvekiline tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevden alındı Cinsel şiddetle mücadele eden partinin lideri kadın milletvekiline tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevden alındı         
11:35
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei