Başkentte son bir haftada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 182 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü , son bir haftada kent genelinde yapılan operasyonlarda 2,5 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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