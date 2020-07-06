Başkentte son bir haftada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte son bir haftada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada kent genelinde yapılan operasyonlarda 2,5 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada kent genelinde yapılan operasyonlarda 2,5 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 182 şüpheliden 42'si tutuklandı.
Operasyonlarda 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:57 Kaynak: AA
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