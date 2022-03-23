Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

23.03.2022 13:25
Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Mart arasında gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 23 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16- 22 Mart arasında gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Jandarma Asayiş timleri, 16-22 Mart arasında kent genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 22 Mart, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika


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