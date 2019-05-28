Başkentte sporla dolu bir sezon geride kaldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Ankara
Şubesi Yönetimi Kurulu, geride kalan sezonda spor yazarlarının işlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için yoğun bir çaba harcadı.
Yönetim kurulundan yapılan açıklamada, futbolda 2018-2019 sezonunun sona erdiği, başkent ekiplerinin başarılı bir sezonu geride bıraktıkları bildirildi.
TSYD olarak akreditasyon ve süregelen sorumlulukların yanı sıra üyeler ve meslek camiası için birçok sosyal proje ve iş birliği protokolüne imza attıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle Süper Lig'de yer alan MKE Ankaragücü
ve Spor Toto 1. Lig'den tekrar Süper Lig'e yükselme başarı gösteren Gençlerbirliği
'ni başkent futbol ve sporu adına kutluyoruz. Spor Toto 1. Lig play-off yarı finali oynayan Osmanlıspor ve yine Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü camiasını da başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Futbol
müsabakalarıyla sezon boyunca spor organizasyonlarını takip eden TSYD üyesi ve spor yazarı meslektaşlarımızın en iyi koşullarda görevlerini yapabilmeleri için TSYD Ankara olarak yoğun mesai harcadık. Hizmete açılan Eryaman
Stadyumu'nda TSYD ailesine yakışır sıcak bir çalışma ve dinlenme alanının oluşturulmasını sağladık. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı birim ve yöneticilerine teşekkür ederiz."
"TSYD Ankara Buluşmaları" ile her hafta spor adamları ve gazetecileri öğrencilerle buluşturdukları ifade edilen açıklamada, "Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi ve Hacı Bayram Veli
Üniversitesi İletişim Fakültesi ile iş birliği yaparak genç gazeteci adaylarının mesleki gelişimlerine katkı verdik." görüşlerine yer verildi.