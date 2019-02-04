Son Dakika Haberleri: Başkentte Sri Lanka Lezzetleri

Başkentte Sri Lanka Lezzetleri

21 dakika önce

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkentte bir otelde yemek festivali düzenlendi.

Başkentte Sri Lanka Lezzetleri, System.String[]
Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkentte bir otelde yemek festivali düzenlendi.

Etkinliğe Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Amza ve eşi Saleema Amza, misafirlerini kapıda karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Ülkesindeki tatların temelini anlattığı konuşmasında Amza, Seylan mutfağının baharat, Hindistan cevizi ve pirinçten oluştuğunu söyledi.

Büyükelçiliğince bu mutfağa ait ürünler hakkında bilgi veren bir kitapçık hazırlandığını belirten Amza, etkinliğin düzenlenmesinde eşi Saleema'nın da emeğinin olduğunu söyledi.

Davetliler, etkinlikte Sri Lanka lezzetlerini tadarken, Seylan mutfağını oluşturan ana ögelerin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisini de gezme imkanı buldu.

Yemek festivali 9 Şubat'a kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Hindistan, Güney Asya, Ankara, Sri Lanka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi Benzin ve LPG'ye Zam Geldi

Sapık Öğretmen, 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 19:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Sri Lanka Lezzetleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]