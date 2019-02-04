Başkentte Sri Lanka Lezzetleri

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkentte bir otelde yemek festivali düzenlendi.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde başkentte bir otelde yemek festivali düzenlendi.



Etkinliğe Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.



Büyükelçi Amza ve eşi Saleema Amza, misafirlerini kapıda karşılayarak fotoğraf çektirdi.



Ülkesindeki tatların temelini anlattığı konuşmasında Amza, Seylan mutfağının baharat, Hindistan cevizi ve pirinçten oluştuğunu söyledi.



Büyükelçiliğince bu mutfağa ait ürünler hakkında bilgi veren bir kitapçık hazırlandığını belirten Amza, etkinliğin düzenlenmesinde eşi Saleema'nın da emeğinin olduğunu söyledi.



Davetliler, etkinlikte Sri Lanka lezzetlerini tadarken, Seylan mutfağını oluşturan ana ögelerin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisini de gezme imkanı buldu.



Yemek festivali 9 Şubat'a kadar sürecek.

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