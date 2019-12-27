Başkentte su borusu patladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda yürüttüğü çalışma sırasında su borusu patladı, cadde sular altında kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çankaya ilçesindeki GMK Bulvarı'nda, Anadolu Meydanı'na yakın bir noktada su şebeke hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada su borusu patladı. Borunun patlaması sonucu yoğun su akışı başladı.

Bulvara taşan ve Anadolu Meydanı'na kadar ulaşan su akışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışma sürüyor.