Başkentte su borusu patladı - Son Dakika
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Başkentte su borusu patladı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında su borusu patladı, cadde su altında kaldı.

Başkentte su borusu patladı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında su borusu patladı, cadde su altında kaldı.

Çankaya ilçesindeki GMK Bulvarı'nda, Anadolu Meydanı'na yakın noktada yürütülen çalışma esnasında borunun patlaması sonucu yoğun su akışı oldu.

Bulvara taşan ve Anadolu Meydanı'na kadar ulaşan su akışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, GMK Bulvarı'nda Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışması sırasında içme suyu hattına zarar verildiği belirtilerek, "Yolların tören sebebiyle kapalı olmasından ötürü 15 dakika içinde arızaya müdahale edilebilmiş, ekipler 5 dakika içinde suyu kesip olumsuzluğu gidermiştir. İki saat içinde su tekrar verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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