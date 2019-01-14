Başkentte su faturalarına yüzde 30 indirim
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı.
Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:49
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Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
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