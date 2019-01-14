Son Dakika Haberleri: Başkentte su faturalarına yüzde 30 indirim

Başkentte su faturalarına yüzde 30 indirim

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı.

Başkentte su faturalarına yüzde 30 indirim, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:49 

Ankara, Ekonomi
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