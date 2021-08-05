Başkentte suç örgütüne "hayalet araç" operasyonu - Son Dakika

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Başkentte noterde çalışan elemanları aracılığıyla sahte tescil işlemleri yaparak 103 araç için 15 bankadan 45 milyon liralık kredi çeken suç örgütü üyelerine yönelik 30 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 82 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekte olmayan 77 tır, 8 otobüs ve 18 traktörün sahte belgelerle tescilinin yapıldığını belirledi. Ekipler, detaylı inceleme sonucu, suç örgütünün bu hayali araçlar aracılığıyla 15 bankadan 45 milyon liralık kredi çektiğini tespit etti.

Harekete geçen polis, 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u noter çalışanı olmak üzere 130 şüphelinin yakalanması için "hayalet araç" operasyonu düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 82'si yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile koordineli düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir uzun namlulu otomatik silah, değişik çap ve markada çok sayıda tabanca, bu silahlara ait mermi, kesici delici alet ile çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Suç örgütünün, sistemli ve organize şekilde ülkeye girişi yapılmayan, gerçekte olmayan ya da hayali araçları noterlerdeki elemanlarını kullanarak tescil ettirdikleri saptandı.

Noterlerde çalışan suç örgütü mensuplarının boştaki şasi numaralarını tespit ettiği, ardından suç örgütü üyelerince gümrük müdürlüklerince hazırlanmış gibi gösterilen sahte trafik şartnamesi, ÖTV belgesi ve araç faturası düzenlendiği belirlendi.

Sahte evraklarla suç örgütünün çalışanlarının olduğu noterlere gidilerek araçların tescillendirildiği, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler arasında 3-4 kez satış yapılarak araçlara gerçekte var olduğu izlenimi verildiği ve daha sonra bankalara araç kredisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

Bu şekilde çekilen kredilerin taksitleri ödenmezken, banka avukatlarının araçlara el konulması için arayışa girdiğinde ise araçlara ulaşılamadığı öğrenildi.