Başkentte Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 10'u kamu çalışanı 26 kişi hakkında "örgüt kurma", "örgüte yardım", "fuhşa aracılık ve yer temin etme", "rüşvet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı

Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı