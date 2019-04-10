Başkentte Suç Örgütüne Yönelik Operasyon
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 10'u kamu çalışanı 26 kişi hakkında "örgüt kurma", "örgüte yardım", "fuhşa aracılık ve yer temin etme", "rüşvet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.
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