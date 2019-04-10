Son Dakika Haberleri: Başkentte Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Başkentte Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.

Başkentte Suç Örgütüne Yönelik Operasyon, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 zanlı hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 10'u kamu çalışanı 26 kişi hakkında "örgüt kurma", "örgüte yardım", "fuhşa aracılık ve yer temin etme", "rüşvet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Ankara, Başsavcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Suç Örgütüne Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]