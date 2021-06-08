Başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyesi 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyesi 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları belirlenen, bu kapsamda silah ve uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma ve tefecilik yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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