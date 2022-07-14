Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte süper dolunay - Son Dakika

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