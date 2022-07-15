Başkentte süper dolunay - Son Dakika
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Başkentte süper dolunay

15.07.2022 00:00

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte süper dolunay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte süper dolunay - Son Dakika
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