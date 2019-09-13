Başkentte şüpheli ölüm

Yalnız yaşayan Köymen'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Köymen'in ölüm nedeni Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Köymen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karargahtepe Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

Başkentte yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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