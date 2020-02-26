Başkentte Suriyeli çocukların fotoğraf ve hikayelerinin yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte Suriyeli çocukların fotoğraf ve hikayelerinin yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika

Başkentte Suriyeli çocukların fotoğraf ve hikayelerinin yer aldığı sergi açıldı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) İnsani Yardım Türkiye Ofisi Müdürü Claudia Amarel, Türkiye'nin 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, bu misafirperverliğin, Türk halkının merhametinin ve dayanışmasının göstergesi olduğunu bildirdi.

Başkentte Suriyeli çocukların fotoğraf ve hikayelerinin yer aldığı sergi açıldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) İnsani Yardım Türkiye Ofisi Müdürü Claudia Amarel, Türkiye'nin 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, bu misafirperverliğin, Türk halkının merhametinin ve dayanışmasının göstergesi olduğunu bildirdi.

Başkentte, Relief International (RI) tarafından Suriyeli çocuk ve gençlerin fotoğraf ve hikayelerinin yer aldığı "Hayaller: Gençlerin Gözünden Suriye Krizi" başlıklı sergi açıldı.

Etkinliğe, AB İnsani Yardım Türkiye Ofisi Müdürü Amarel'in yanı sıra çok sayıda uluslararası kuruluştan yetkili katıldı.

Amarel, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve komşu ülkelere sığındığını ifade ederek, "Türkiye, 4 milyondan fazla mülteciyle 'en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke' konumunda. Bu misafirperverlik, Türk halkının merhametinin ve dayanışmasının göstergesidir." dedi.

AB'nin, Suriyeliler konusunda Türkiye'ye katkı sağlayan ana bağışçılardan olduğuna işaret eden Amarel, Birliğin, en savunmasız konumdaki bu kişilere destek olmak için Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Amarel, konuşmasının sonunda, serginin hazırlanması dolayısıyla kuruluşa teşekkür etti.

Suriyelilerin hikayeleri fotoğraflara yansıdı

Sergi, AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Biriminin (ECHO) sağladığı finansmanla, RI'nın, ortakları Mülteciler Derneği, Suriye Ulusal Protez Uzuv Projesi (NSPPL) ve Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM) aracılığıyla yürüttüğü insani yardım programlarının parçası olan fotoğraf dersine katılan, aralarında engellilerin de bulunduğu Suriyeli çocuk ve sığınmacı gençlerin hikaye ve fotoğraflarından oluşuyor.

Gaziantep, Reyhanlı ve İstanbul'daki derslere katılan çocuk ve gençler, günlük hayatları, yaşadıkları çevre ve kendileri için manevi değeri olan nesneleri fotoğraflamanın yanı sıra çektikleri fotoğraflarla ilişkili kaleme aldıkları satırlarla, hislerini, anılarını ve hayallerini ifade ediyor.

Fotoğraflara eşlik eden bu hikayeler, çocuk ve gençlerin hikayelerine kendi gözlerinden kendi kelimeleriyle tanıklık etmeye olanak sağlıyor.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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