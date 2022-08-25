Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı

25.08.2022 12:30
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Başkentte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı.

Başkentte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı. Feci kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Yolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. kontrolünü kaybettiği 41 AJS 043 plakalı aracıyla yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücü A.S.'nin gözaltına alındığını kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
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Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Çiftlik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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