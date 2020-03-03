Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü - Son Dakika
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Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

6 saat önce

Başkentte tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü, System.String[]

Başkentte tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır garajında eski ortakları F.B. ile buluşan Yusuf ve yeğeni Fikret Abaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

F.B, tartışma sırasında Yusuf ve Fikret Abaz'ı tabancayla yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan amca ve yeğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından F.B, tanık beyanları ve kamera kayıtları doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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