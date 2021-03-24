Başkentte tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'da tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Seval Caddesi'nde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan Akın Ç'nin karın bölgesine 5, koluna bir kurşun isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akın Ç, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.