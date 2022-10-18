Soruşturma kapsamında minibüs şoförü Ufuk E, gözaltına alındı. "Taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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