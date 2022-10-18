HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

18.10.2022 16:24

Ankara'da HDP milletvekillerini taşıyan araçla ticari taksinin çarpışması sonucu taksi sürücüsü yaşamını yitirmiş ve 3 HDP'li vekil ise hafif yaralanmıştı. Kazanın saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında meydana gelen kazada, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan Ufuk E. idaresindeki minibüs, Soner Özenç (55) idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının delileri arasına giren kayıtlara göre kaza 14 Ekim saat 06.49'da yaşandı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle taksinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.
Taksi sürücüsü hayatını kaybetti

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralandı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında minibüs şoförü Ufuk E, gözaltına alındı. "Taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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