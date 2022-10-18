Ankara'da Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında meydana gelen kazada, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan Ufuk E. idaresindeki minibüs, Soner Özenç (55) idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının delileri arasına giren kayıtlara göre kaza 14 Ekim saat 06.49'da yaşandı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle taksinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.
Taksi sürücüsü hayatını kaybetti
Sürücü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralandı.
Soruşturma kapsamında minibüs şoförü Ufuk E, gözaltına alındı. "Taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika