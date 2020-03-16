Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara genelindeki taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara genelindeki taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 7 bin 700 taksinin dezenfekte edilmesi planlanıyor.


Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Ankara'da faaliyet gösteren 7 bin 700 taksi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Ankara'nın üç noktasında taksilere yönelik yürütülen çalışmalarda il genelindeki taksi durakları da dezenfekte edilecek.


Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, son günlerde dünya gündemini saran koronavirüs ile ilgili kendilerinin de Ankara'da önlemler aldıklarını belirtti.


Vatandaşların taksilere daha rahat binebilmesi ve virüsten korunabilmek için bugün toplam 3 noktada dezenfeksiyon işlemlerine başlandığını söyleyen Kavlak, "Bize bağlı 7 bin 701 tane ticari taksimiz var. Bunları acil olduğundan dolayı 3 noktada toplama alanıyla belirledik, bunların dezenfeksiyon işlemi yapılacak" diye konuştu.


450 tane kapalı taksi durağı ve yazıhanede de ilaçlama işlemlerinin başlatıldığına dikkat çeken Kavlak, "Bundan dolayı taksici esnafımıza yakınlık gösteren ve ücretsiz olarak bu işi üstlenen belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bazı arkadaşlar ferdi olarak ücret karşılığı yaptırdı. belediye başkanımızdan böyle bir talebimiz bulundu. Toplu olarak 3 noktada bu işlemimiz başlamış bulunmaktayız. Bir tanesi kızılay taksi depolama merkezimiz, bir tanesi iskitler miyanka bulvarında plak atölyesi, bir tanesi de varlık yayın sokakta pazar yeri meydanında" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isim duyurdu: Koronavirüsle mücadelede düzenli uyku çok önemli
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama
İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
17:58
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]