Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor 7 bin 700 taksi dezenfekte edilecek Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara genelindeki taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

7 bin 700 taksi dezenfekte edilecek

ANKARA - Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara genelindeki taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 7 bin 700 taksinin dezenfekte edilmesi planlanıyor.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Ankara'da faaliyet gösteren 7 bin 700 taksi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Ankara'nın üç noktasında taksilere yönelik yürütülen çalışmalarda il genelindeki taksi durakları da dezenfekte edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, son günlerde dünya gündemini saran koronavirüs ile ilgili kendilerinin de Ankara'da önlemler aldıklarını belirtti.

Vatandaşların taksilere daha rahat binebilmesi ve virüsten korunabilmek için bugün toplam 3 noktada dezenfeksiyon işlemlerine başlandığını söyleyen Kavlak, "Bize bağlı 7 bin 701 tane ticari taksimiz var. Bunları acil olduğundan dolayı 3 noktada toplama alanıyla belirledik, bunların dezenfeksiyon işlemi yapılacak" diye konuştu.

450 tane kapalı taksi durağı ve yazıhanede de ilaçlama işlemlerinin başlatıldığına dikkat çeken Kavlak, "Bundan dolayı taksici esnafımıza yakınlık gösteren ve ücretsiz olarak bu işi üstlenen belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bazı arkadaşlar ferdi olarak ücret karşılığı yaptırdı. belediye başkanımızdan böyle bir talebimiz bulundu. Toplu olarak 3 noktada bu işlemimiz başlamış bulunmaktayız. Bir tanesi kızılay taksi depolama merkezimiz, bir tanesi iskitler miyanka bulvarında plak atölyesi, bir tanesi de varlık yayın sokakta pazar yeri meydanında" ifadelerini kullandı.

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
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